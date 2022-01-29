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В Раде решили дать оружие членам территориальной обороны

Депутат Рады заявил, что члены территориальной обороны Украины могут получить оружие

Фото: РИА Новости

Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что власти Украины решили дать оружие добровольческим формированиям территориальной обороны страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Предусмотрели, что члены добровольческих формирований имеют право на все виды стрелкового оружия, а это винтовки, карабины, пулеметы, автоматы», — сказал политик, добавив, что весь комитет согласовал то, что по решению главнокомандующего Вооруженными силами для добровольческих формирований могут быть получены другие образцы вооружений и боеприпасов.

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Речь идет о том, что при необходимости главнокомандующий может приказом вооружить добровольческие формирования территориальной обороны любыми видами вооружения, включая тяжелое вооружение.

Вениславский отметил, что речь идет не о танках и бронетранспортерах. «Главнокомандующий может принять решение единолично и предоставить добровольческим формированиям гранатометы, минометы, зенитные установки, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что подразделения территориальной обороны Украины могут быть вооружены довоенными пулеметами ДП-27. Отмечается, что дискообразный магазин пулемета, способного совершать около 550 выстрелов в минуту, вмещает 47 патронов калибра 7,62 на 54 миллиметра.

Марина Совина
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