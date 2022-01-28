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Украина вооружилась довоенными пулеметами ДП-27

The Drive: подразделения территориальной обороны Украины вооружаются пулеметами ДП-27

Фото: pixabay

Подразделения территориальной обороны Украины могут быть вооружены довоенными пулеметами ДП-27, пишет американское издание The Drive, обратившее внимание на соответствующий ролик, размещенный на YouTube.

Издание напоминает, что ДП-27, использовавшийся советскими военными во время конфликта с Финляндией до Второй мировой войны, отличает простая морозоустойчивая конструкция. Отмечается, что дискообразный магазин пулемета, способного совершать около 550 выстрелов в минуту, вмещает 47 патронов калибра 7,62 на 54 миллиметра.

В публикации The Drive ссылается, в частности, на сообщение портала mil.in.ua, в котором рассказывается об обучении украинских бойцов сил территориальной обороны использованию пулеметов ДП-27. «Навыки с использованием пулеметов были повышены бойцами Броварского батальона территориальной обороны. Броварской батальон входит в 114-ю отдельную бригаду территориальной обороны, расположенную в Киевской области», — говорится в заметке.

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В январе глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что подразделения территориальной обороны Украины будут укомплектованы до конца февраля не менее чем на 70 процентов по всей стране.

В том же месяце американский журнал Forbes предрек, что Военно-морские силы (ВМС) Украины, в частности, украинский десантный корабль «Юрий Олефиренко» проекта 773, в случае конфликта с Россией могут быть потоплены за час.

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Иван Потапов
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