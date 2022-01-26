Раскрыты сроки укомплектования подразделений территориальной обороны на Украине

Подразделения территориальной обороны Украины будут укомплектованы до конца февраля не менее чем на 70 процентов по всей стране. Сроки раскрыли в министерстве обороны, сообщает 26 января «Интерфакс — Украина».

«Минобороны уже направило соответствующие письма, где определены потребности Сил ТрО в регионах. Также предоставлены типовые требования к обустройству локаций», — заявил глава ведомства Алексей Резников.

По его словам, речь идет об одновременном развертывании 176 воинских частей. В состав Сил территориальной обороны входят командование, четыре региональных управления, 25 бригад и около 150 батальонов.

Ранее министерство обороны постановило сформировать 150 батальонов — по одному на каждый район Украины. В Киеве рассчитывают довести численность территориальных отрядов до 10 тысяч бойцов в мирное время и до 130 тысяч в «особый период».