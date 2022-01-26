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В США предрекли отправку украинского флота на дно Черного моря за один час

Forbes: в случае конфликта с Россией ВМС Украины будут потоплены за час

Фото: Yulii Zozulia / Ukrinform / globallookpress.com

Военно-морские силы (ВМС) Украины, в частности, украинский десантный корабль «Юрий Олефиренко» проекта 773, в случае конфликта в Россией могут быть потоплены за час, предрекает американский журнал Forbes.

В публикации, посвященной возможностям морской пехоты Украины, отмечается, что последняя «слишком мала» для противодействия значительно более сильному противнику, которым называется Военно-морской флот (ВМФ) России.

Утверждается, что украинские морпехи в условиях крупномасштабного конфликта смогут что-то предпринять при выполнении трех условий: если выдержат сильные бомбардировки, если Киев не капитулирует и если украинцы организуют контратаку. В этом случае, согласно изданию, украинские десантники «могут попытаться обойти атакующих с фланга». «Учитывая огромное преимущество России на море и в воздухе, гораздо более вероятно, что весь украинский флот отравится на дно Черного моря через один-два часа после начала операции», — прогнозирует Forbes возможное развитие событий.

В декабре командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа допустил возможность покупки страной противокорабельных ракет (ПКР) Harpoon в США.

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Иван Потапов
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