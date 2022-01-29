В Госдуме предложили расширить право россиян на ипотечные каникулы

Депутат Госдумы Василий Власов предложил расширить для россиян возможность использования ипотечных каникул, предоставив им право на предоставление их во второй раз при сроке ипотеки свыше десяти лет. Соответствующее письмо направлено главе Минфина Антону Силуанову. Об этом сообщает RT с ссылкой на копию документа.

Как пояснил Власов, сегодня каждый россиянин с ипотечным кредитом имеет возможность воспользоваться так называемыми каникулами: приостановить исполнение своих обязательств или снизить размер платежей при возникновении трудной жизненной ситуации на срок до шести месяцев. Однако этот льготный период предоставляется в рамках одного ипотечного договора независимо от срока кредита.

Однако, отмечает депутат, в силу длительного срока ипотеки трудные жизненные обстоятельства, при которых заемщику могут потребоваться ипотечные каникулы, может возникнуть не один раз. Он просит главу Минфина рассмотреть возможность внесения в законодательство изменений, позволяющих россиянам с ипотекой сроком, превышающим десять лет, воспользоваться ипотечными каникулами дважды.

По данным «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), россияне урезали суммы ипотеки. Так, в декабре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России составил 3,2 миллиона рублей. В конце прошлого года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам жилищного кредитования был отмечен в Москве (7,75 миллиона рублей), Московской области (5,16 миллиона), Санкт-Петербурге (4,34 миллиона), а также в Ленинградской (3,41 миллиона) и Тульской областях (3,57 миллиона рублей).