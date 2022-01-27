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Россияне урезали суммы ипотеки

НБКИ: средняя сумма ипотечных кредитов в России сократилась до 3,2 миллиона рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В декабре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России составил 3,2 миллиона рублей. Россияне урезали суммы ипотеки, свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру»: по сравнению с предыдущим месяцем средний показатель сократился на 13,5 процента.

По информации НБКИ, в конце прошлого года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам жилищного кредитования был отмечен в Москве (7,75 миллиона рублей), Московской области (5,16 миллиона), Санкт-Петербурге (4,34 миллиона), а также в Ленинградской (3,41 миллиона) и Тульской областях (3,57 миллиона рублей).

«Полтора года средний чек ипотечного кредита рос почти непрерывно, — отмечают в НБКИ. — Даже после некоторого снижения в декабре 2021-го он все равно остается значительно выше "допандемийного" уровня. Что же касается снижения среднего размера ипотеки в последний месяц прошлого года, то наиболее существенное сокращение среднего чека ипотеки пришлось на регионы Сибири и Дальнего Востока».

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Нина Ташевская
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