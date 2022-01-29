Кличко заявил о необходимости предоставить украинским мэрам план на случай ЧС

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости предоставить мэрам украинских городов план действий на случай чрезвычайной ситуации (ЧС). Свои требования он высказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Никто не хочет крови, никто не хочет противостояния. Но есть хорошая пословица: "Хочешь мира — готовься к войне"... Мы надеемся, что в ближайшее время президент и соответствующие военные структуры смогут сделать ключевое совещание, на котором каждый из мэров городов получит так называемый конверт с алгоритмом действий (на случай ЧС)», — сказал он.

По словам политика, в Киеве подобный план уже разработан, ключевые объекты инфраструктуры города защищены. «В Киеве уже проинспектированы все бомбоубежища, которые по нашим подсчетам, смогут вместить около 2 миллионов людей... Если начнется военная агрессия, я как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину», — заключил мэр украинской столицы.

О подготовке Киева к возможному «нападению российской армии на Украину» мэр украинской столицы говорит с 2021 года. В конце декабре он сообщил о подготовке горожан к возможной «чрезвычайной ситуации» и объявил об организации гражданской обороны и наборе резервистов.

