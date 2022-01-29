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В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с гостями Олимпиады

В Кремле не исключили возможность встречи Путина и президента Украины Зеленского в Пекине

Фото: Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о контактах президента России Владимира Путина с другими лидерами-гостями открытия Олимпиады в Пекине. По его словам, у главы государства нет подобных планов, хотя ничего нельзя исключать. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц», — отметил Песков, добавив, что по этим причинам проведение двусторонних встреч в графике российского лидера не предусмотрено.

Песков также заявил, что в настоящее время не планируется встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия Игр в Пекине лидер КНР Си Цзиньпин проведет торжественную встречу с более чем 20 мировыми лидерами, включая Владимира Путина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Варвара Кошечкина
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