Вильфанд пообещал в Москве мартовскую температуру

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал в Москве в конце января мартовскую температуру. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, средняя температура в последний день января и начале февраля будет составлять около минус 3 градусов, что соответствует показателю марта.

«Климатическая средняя температура в Москве в конце января — минус 10 градусов, а будет днем 0…минус 2, по области до плюс 1 градуса. Оттепельная погода, среднесуточная температура будет близка к минус 3 градусам. Такая температура является средней для 10-11 марта», — сказал глава Гидрометцентра.

Вильфанд добавил, что климатически 31 января и 1 февраля являются самыми холодными днями, однако в этом году будут очень теплыми. По словам научного руководителя, в столице в эти дни температура будет на восемь градусов выше нормы.

Ранее Вильфанд сообщил, что начало февраля почти на всей территории страны отметится потеплением. Специалист объяснил, что прогноз погоды распространяется на первые числа февраля. Среднемесячный анализ температур ведомство обычно публикует в последний день месяца.