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В Германии назвали две ошибки Европы в отношениях с Россией

Глава ХДС Фридрих Мерц: отключение России от SWIFT повлечет крушение всей системы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Председатель одной из крупнейших партий Германии назвал две ошибки Европы в отношениях с Россией. Об этом РИА Новости.

В интервью Die Welt глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что отключение России от SWIFT повлечет крушение всей системы и переход на китайский аналог платежной системы. «Таким образом мы сами себе сильно навредим», — считает он.

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Также, по мнению политика, Европе не следовало пытаться подписать соглашение об ассоциации с Украиной, которое нарушает российско-украинские договоренности. «Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — пояснил он.

Христианско-демократический союз — одна из крупнейших партий Германии, получившая 18,9 процента голосов на федеральных выборах в 2021 году. Фридрих Мерц был избран ее председателем в конце 2021 года и утвержден в должности в ходе онлайн-съезда 22 января.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США сообщала, что планируемые США санкции против России затронут государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом. По данным газеты, газопровод «Северный поток-2» не попадет под ограничения, также у властей нет планов отключения России от системы платежей SWIFT.

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Олег Парамонов
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