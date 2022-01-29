Поликлиникам в российских регионах выделят более 7 миллиардов рублей поддержки

Поликлиникам, работающим по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), дополнительно выделят более 7,3 миллиарда рублей. Подобное распоряжение о поддержке регионов подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Уточняется, что решение приняли из-за распространения нового омикрон-штамма. Такая дополнительная поддержка поможет сосредоточить силы на противодействии инфекции.

На заседании правительства, прошедшем в четверг, 27 января, премьер-министр отметил, что инфицированные омикроном чаще обращаются за лечением в местные поликлиники. По этой причине наибольшая нагрузка в борьбе с коронавирусом сейчас легла на амбулаторную сеть. «В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — заметил Мишустин.

Минздрав возьмет на контроль данное финансирование и проверит, чтобы федеральные трансферты пришли всем территориальным фондам ОМС как можно скорее. В заключение глава кабмина отметил, что от этого зависит бесперебойная работа всего первичного звена.

Ранее премьер-министр России утвердил состав оперативной рабочей группы по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19. Ее курирует вице-премьер страны Татьяна Голикова, а возглавила — замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос. В опергруппу вошли 47 человек.