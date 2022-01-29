Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезда «Аквамена» появится в новом «Форсаже»

The Hollywood Reporter: актер Джейсон Момоа ведет переговоры на роль в 10-м «Форсаже»
Джейсон Момоа

Джейсон Момоа . Фото: Henry Nicholls / Reuters

Американский актер Джейсон Момоа ведет переговоры на роль в следующей части «Форсажа». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, звезда «Аквамена» может появиться в блокбастере в роли одного из злодеев. Переговоры находятся на финальной стадии.

В ноябре 2021 года Вин Дизель попросил в соцсетях Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» для съемок в новых частях. В своем обращении Дизель назвал коллегу «младшим братом» и признался, что для его детей тот навсегда останется «дядей Дуэйном». Он подчеркнул, что дал обещание покойному другу, актеру Полу Уокеру, в котором поклялся приложить все свои силы для создания финальной части «Форсажа». Джонсон ответил на это в беседе с изданием The Hollywood Reporter: «Я смеялся и смеялся сильно. Я думаю, что все посмеялись над этим».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вирусолог спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в России
В США мост обрушился за несколько часов до приезда Байдена
Звезда «Аквамена» появится в новом «Форсаже»
США задумали ослабить санкциями промышленный потенциал России
Винокур вслед за Дубовицкой пожаловался на отсутствие работы из-за пандемии
Стая собак напала на подростка в российском регионе
Депутат Рады захотел «подарить» США несуществующий российский регион
Четыре ребенка погибли при пожаре в российском городе
Российская синхронистка ответила на вопрос об увеличении груди
Российский врач перечислил первые действия при симптомах омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter