Вин Дизель публично призвал Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться в «Форсаж»

Американский актер Вин Дизель публично призвал артиста Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» для съемок в новых частях. Он выразил свою просьбу в новой публикации Instagram.

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В своем обращении Дизель назвал своего коллегу по «Форсажу» «младшим братом» и признался, что для его детей тот навсегда останется «дядей Дуэйном». «Не бывает праздника, чтобы они и вы не посылали добрых пожеланий... но время пришло. Наследие ждет», — написал Дизель.

Он подчеркнул, что дал обещание покойному другу, актеру Полу Уокеру, в котором поклялся приложить все свои силы для создания финальной части «Форсажа». Дизель попросил Скалу появиться в новой серии кинофраншизы, так как никто не сможет исполнить роль Люка Хоббса лучше него.

Скорый ответ Джонсона приводит издание The Hollywood Reporter: «Я смеялся и смеялся сильно. Я думаю, что все посмеялись над этим». Актер отказался от предложения и пожелал удачи своему бывшему товарищу по киноплощадке «Форсажа».

Ранее Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшего в автокатастрофе актера Пола Уокера во время ее свадьбы. На размещенном в сети кадре Дизель, который является близким другом семьи, был запечатлен в голубом костюме вместе с виновницей торжества, одетой в подвенечный наряд.