Культура
 
Последние новости
Бизнесмена Виктора Батурина отправили в СИЗО
Заболевших ОРВИ москвичей обязали сидеть дома 
Россия вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО
В Москве ужесточат проверки кафе и ресторанов
На Украине ужесточат наказание за проникновение в зону отчуждения ЧАЭС
Россиянам пообещали умные поселки
Верховный суд Украины отказался отменять пожизненный приговор по делу Гонгадзе
Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа
Подхватившим болезнь купальщиков россиянам дали совет
Доктор Мясников объяснил противопоказания к вакцине от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Дуэйн «Скала» Джонсон признался в мужской слабости

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, как понял суть истинной мужской силы. Воплощавший собой образ непобедимого супергероя актер осознал, что настоящая сила — в слабости, пишет Men's Health.

Джонсон рассказал, как первый раз испытал депрессию в 18 лет, но даже не понимал, что это. «Тогда она еще называлась "эй, встань с дивана, соберись с мыслями и измени то, что здесь происходит"», — вспомнил актер. Он добавил, что в детстве испытывал трудности с выражением эмоций, а слушать у него получалось лучше, чем общаться. Когда он попросил помощи, его мировоззрение поменялось.

«Просить о помощи не слабость. На самом деле, просить о помощи — это наша сверхсила», — понял Джонсон. Он заметил, что мужчины часто попадают ловушку, когда чувствуют себя уязвимыми, но считают, что должны быть сильными и способными покорить мир. В такие моменты, уверен актер, нужно принимать свою уязвимость и идею о том, «что вы не всегда можете решить все».

В апреле звезда боевиков допустил выдвижение в президенты США своей кандидатуры. Он шутливо заявил в Instagram, что лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский, пьющий текилу, управляющий пикапом парень с поясной сумкой вряд ли присоединится к клубу отцов-основателей, но если это когда-либо случится, для Джонсона было бы честью служить народу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The Rock Opened Up About the First Time He Sought Help for Depression
Мадуро заявил о съемках совместного фильма со Стивеном Сигалом
Тарантино объяснил разницу между «Голливудом» на экране и в романе
Леонардо ДиКаприо переснимет фильм «Еще по одной» и сыграет в нем главную роль
Другие материалы рубрики
Культура11:3911 июня

Чистая психология.

Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
20:1128 июня

Моргенштерн перевел 10 миллионов рублей на лечение трехлетнего ребенка

18:3328 июня

У находящейся в коме МакSим нашли новую болезнь

17:5428 июня

Названа стоимость лечения певицы МакSим

Культура00:01 6 июня

«За обедом было очень много вина»

Как музыканты Pink Floyd создали новый звук и изменили мир музыки
16:5028 июня

Меган Фокс заявила о своей бисексуальности

15:4228 июня

Основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» умер из-за осложнений от коронавируса

14:1128 июня

Юэн Макгрегор в пятый раз стал отцом

Культура00:01 7 июня
Rosalia

Главная музыка месяца:

берлинские неформалы, украинская дива и дочь Уилла Смита
13:4828 июня

Умерла актриса Нина Коновалова

13:2128 июня

Лада Дэнс выступит в Москве

12:3128 июня

Квентин Тарантино уйдет из кино после десятого фильма

Россия
Что изменится в жизни россиян с 1 июля:
тарифы ЖКХ, стоимость сигарет и новые пособия
«Страны сговорились? Это же чушь»
Пандемия, заговор, Украина и рост цен: главные цитаты из прямой линии Путина
«Вам должно быть интересно».
О том, как московский транспорт становится не только комфортным и качественным, но и модным
По расписанию
Чем сегодня знаменито Московское метро
Все материалы
Мир
США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять афганцев
Бойскауты из США получат крупнейшую в истории компенсацию за изнасилования
В Вашингтоне обрушилось здание
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Норвежцам выплатят компенсацию за ущерб здоровью от вакцины AstraZeneca
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Просили подождать.
Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Все материалы
Экономика
Дефицит газа ударит по кошелькам европейцев
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Pepsi станет полезнее
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Пошлинами по металлу.
Как новые пошлины могут отразиться на металлургах
Российский экс-министр открыл в тюрьме экономический кружок
Все материалы
Силовые структуры
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Придешь на суд — будет плохо»
Как запугивают и подкупают присяжных в России
Тенго ПотийскийВор — это не приговор.
Российский суд впервые оправдал вора в законе. Как уголовник вышел на свободу под честное слово?
Все материалы
Наука и техника
В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»
В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
«Орск» и «Саратов» защитили Крым
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Избитый на матче Евро c участием Украины российский фанат описал случившееся
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
Посольство России в Великобритании обратилось в полицию после избиения фаната
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Реакция российских фанатов на победный гол Украины шведам попала на видео
В Госдуме раскритиковали решение РФС относительно Черчесова
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Путин назначил нового главу Общественного телевидения России
Российская порноактриса покончила с собой
«Гангстер и алкоголик»
 
Исполнительный директор по медиа Rambler&Co стал лучшим медиаменеджером России
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Зрители реалити-шоу пригрозили убить новую героиню и ее семью
«Что я сделал со своей жизнью?»
Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
Все материалы
Ценности
Дочь Мадонны прошлась по улице в трусах и кожаном кроп-топе и была обругана
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей
Штаны Риты Дакоты на фестивале «Жара» вызвали возмущение у фанатов
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Все материалы
Путешествия
Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию через Сочи
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Российская авиакомпания отказалась летать над Белоруссией
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Туристы массово устремились в Ялту после наводнения
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Российские авиакомпании стали чаще опаздывать
Все материалы
Из жизни
Маленький храбрый краб дал отпор львиному прайду и попал на видео
Врач назвал способы улучшить сон и просыпаться отдохнувшим
Акула выскочила из воды и откусила ногу мужчине на парашюте
«Ружье не поможет»
Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
Cпасшиеся из рабства мать и сын встретились через 31 год разлуки
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Все материалы
Hyundai объявил стоимость новой Creta для России
Быстрейшие суперкары с шестью цилиндрами
Шесть купе, которым малообъемная «шестерка» не мешает называться суперкарами
Nissan представил самую экстремальную версию Navara
Лучшее автомобильное видео июня 2021
Рекорд Гиннесса, уничтожение Toyota и гонка с болидом F1: самые крутые ролики месяца
Российский Volkswagen Tiguan получил новую версию
Царь, просто царь: каким запомнился Toyota Land Cruiser 200
Мы собрали лучшие материалы «Мотора» о культовом внедорожнике
Стала известна стоимость Toyota Land Cruiser 300 в России
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Россиянин выиграл четыре миллиона рублей в лотерею и потратил их на подарок жене
Оркестр сыграл «Грустный вальс» на фоне сброса воды Красноярской ГЭС
В России официально появится сельский туризм
Озеро Тургояк на Урале захотели признать памятником природы
По улицам Рязани проехали раритетные автомобили ГИБДД
Огромный судак напугал рыбаков в Новосибирске
На Урале открылся собственный «Эрмитаж»
Все материалы