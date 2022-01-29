Средняя сумма снятия наличных в банкоматах в России выросла на 16 процентов

Средняя сумма единовременного снятия наличных в банкоматах в России выросла в минувшем году на 16 процентов, до 26 820 рублей. Кроме того, сумма внесения денежных средств увеличилась на 12 процентов, до 10 602 рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», пишет ТАСС.

Согласно анализу специалистов, такой тренд отмечается весь период пандемии COVID-19. В 2020 году средняя сумма операций по внесению средств выросла почти на 8 процентов, до 9404 рублей, а в 2019 году она составляла 8737 рублей. Средний чек операции по снятию наличных через АТМ в 2020 году увеличился почти до 23 198 рублей против 20 220 рублей годом ранее.

Уточняется, что в 2021 году 76 процентов банковских операций пришлось на внесение денег в банкоматы, а 24 процента — на снятие. По сумме операций соотношение в прошлом году было более равномерным, чем по их количеству: 55 процентов пришлось на пополнение счетов наличными, 45 процентов — на получение денег.

Однако значительную долю операций внесения и снятия наличных в банкоматах заместил рост числа безналичных переводов, включая использование Системы быстрых платежей (СБП). По данным статистики банка, общее число переводов по СБП в 2021 году увеличилось в 4,5 раза, а сумма — в 3,8 раза.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что если россияне решили откладывать валюту, то следует иметь дома деньги страны проживания хотя бы в небольшом количестве. Он призвал хранить дома полугодовой доход семьи в наличных деньгах или сумму, равную расходам домохозяйства за полгода.