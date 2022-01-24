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Экономист назвал минимальную сумму для финансовой подушки

Финансист Переславский призвал хранить дома полугодовой доход семьи в наличных деньгах

Фото: Pixabay

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что если россияне решили откладывать валюту, то необходимо иметь дома деньги страны проживания хотя бы в небольшом количестве, сообщает «Прайм».

Эксперт призвал опираться на понятие «финансовой подушки» и назвал минимальную сумму для нее. Он посоветовал хранить дома полугодовой доход семьи в наличных деньгах или сумму, равную расходам домохозяйства за полгода. Только после создания такого резерва следует рассмотреть вариант инвестирования или сбережении остальных средств, считает экономист.

Финансист добавил, что хранить деньги дома проще всего в евро, долларах или рублях. По его мнению, следует делить сумму на части и держать ее в разной валюте. Такой способ поможет избежать девальвации валют и отчасти нивелирует инфляцию. Кроме того, наличные средства можно использовать в любой момент.

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«Кейс Казахстана, когда на несколько дней люди остались без денег из-за закрытых банков и отключенных банкоматов, говорит о том, что наличные средства всегда должны быть в распоряжении гражданина, пусть даже это будет не полугодовой резерв, а хотя бы месячный», — подчеркнул Переславский.

Однако существуют и недостатки такого способа хранения средств. К ним специалист отнес риск остаться без накоплений из-за кражи, пожара или другого инцидента, а также обесценивание денег «из-за инфляции в отсутствии дохода».

Ранее россиянам дали советы по накоплению финансовой подушки. Для ее формирования финансист Никита Масленников призвал откладывать 20 процентов зарплаты.

Марина Совина
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