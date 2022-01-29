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Гинцбург объяснил появление нового коронавируса из ЮАР

Гинцбург: коронавирус NeoCov появился из-за того, что мутации вирусов происходят постоянно
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил появление нового коронавируса NeoCov, открытого в ЮАР. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это обусловлено тем, что мутации вирусов происходят постоянно. При этом их выявление во многом зависит от тщательности работ по изучению вирусов.

«В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тысяч и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тысяч, там никогда новых штаммов вы и не выявите», — сказал специалист.

Ранее инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с «Лентой.ру» оценил возможность перехода NeoCoV на людей как незначительную. По его словам, переход вирусов между различными видами живых существ происходит крайне редко, хотя история и знает несколько таких примеров.

В четверг, 27 января, ученые из Китая опубликовали исследование о новом виде коронавируса, обнаруженном ими в ЮАР. Вирус близок по структуре к возбудителю ближневосточной лихорадки MERS.

Марина Совина
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