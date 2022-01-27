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Инфекционист оценил опасность нового коронавируса из ЮАР для России

Инфекционист Вознесенский: вероятность распространения коронавируса из ЮАР незначительна

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Вероятность того, что открытый в ЮАР новый коронавирус распространится в человеческой популяции и вызовет новую волну заболеваемости, незначительна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, оценивая опасность новой инфекции для России.

По его словам, вирусы, которые вызывают у человека острые респираторные вирусные инфекции, были присущи раньше другим биологическим видам, в том числе это грипп и коронавирус. Однако перенос происходит крайне редко.

«Таких вирусов-кандидатов на преодоление межвидового барьера и поражение человека, много. (...) К нашему большому счастью, преодоление межвидового барьера с одного животного на другое, в данном случае организм человека, не часто происходит», — сказал он.

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Ранее 27 января стало известно, что ученые из Китая обнаружили в ЮАР новый коронавирус летучих мышей NeoCov, родственный возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способный проникать в клетки примерно таким же способом, как и SARS-CoV-2. При этом на NeoCov не влияют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, подавляющие MERS, что делает его особенно опасным при возможном проникновении в человеческую популяцию. Специалисты отметили, что такой риск есть, однако пояснили, что для этого вирусу нужно мутировать. По их данным, сейчас он угрожает только летучим мышам. Ученые добавили, что их исследование обладает статусом репринта, то есть работу в дальнейшем проверят эксперты.

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Майя Гавашели
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