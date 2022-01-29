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Российского актера не пустили на премию «Золотой орел»

Super.ru: российского актера Валерия Николаева не пустили на кинопремию «Золотой орел»

Российского актера Валерия Николаева не пустили на кинопремию «Золотой орел», которая прошла в пятницу, 28 января. Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru.

Отмечается, что у артиста не было приглашения на церемонию, и охрана не пропустила его в зал. Николаев пояснил, что у него есть бейдж «Пресса» и он хотел снять видео, чтобы опубликовать в Instagram. «Но, видимо, это никому не надо», — добавил он.

«Меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит!», — ответил Николаев на вопрос журналистов о том, был ли это первый раз, когда его не пускают на подобные мероприятия. «Люди не виноваты. Им дали инструкции и они их выполняют. Вопрос к тем, кто дал такие указания», — добавил он.

В 2016 году Валерий Николаев был осужден за наезд на полицейского, он выплатил назначенный ему штраф в размере 150 тысяч рублей. Также актер был арестован на 15 суток за управление автомобилем без водительских прав.

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Марина Совина
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