Назван помогающий при плохой экологии продукт

Российские специалисты назвали продукт, помогающий при жизни в условиях плохой экологии. Об этом сообщает сайт «Doctor Питер».

Главный врач ГКБ имени В.В. Виноградова, доктор медицинских наук Ольга Шарапова рекомендует жителям больших городов есть оливки. По ее словам, они содержат пектины, которые выводят из организма различные токсины и соли тяжелых металлов. Кроме того, в оливках есть и другие необходимые витамины и микроэлементы, которые улучшают обменные процессы, состояние кожи и волос, полезны для печени, нервной и сердечно-сосудистой системы.

Диетолог Ксения Черная утверждает, что оливки идеальны для желающих похудеть, так как в них почти нет углеводов, но много полезных жиров. «Еще оливки богаты жирными кислотами: в составе есть, например, олеиновая и стеариновая, — объясняет она. — Эти кислоты помогают восстановлению микрофлоры кишечника и росту полезных бактерий, а также хорошо влияют на кожу».

Ранее сообщалось, что россияне назвали оливки одним из продуктов, который они не любили в детстве. Меньше им нравилась только манная каша с комочками, которую давали в детском саду, и холодец.