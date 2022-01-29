Омикрон-штамм выявили на Камчатке

Первые десять случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса выявили на территории Камчатского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«На Камчатке на данный момент у десяти заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выявлен штамм "омикрон". До этого в крае был распространен только штамм "дельта"», — уточняется в сообщении.

По данным оперштаба, за последние сутки на Камчатке выявили 187 новых случаев коронавируса, госпитализированы 35 человек.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов объяснил причину быстрого распространения омикрон-штамма. По его словам, это происходит из-за ускоренного размножения нового варианта и его способности пробивать вакцинную защиту.