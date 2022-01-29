Врач предупредил об опасности намеренного заражения омикрон-штаммом

Американский врач Ашиш Джа в беседе с телеканалом Newsmax сообщил, что некоторые пациенты пытаются нарочно заразиться омикрон-штаммом коронавируса, чтобы получить иммунитет.

Специалист предупредил, что не стоит недооценивать опасность COVID-19. «Я только что две недели отработал в больнице и видел много людей, которые серьезно болели, заразившись омикрон-штаммом. Понимаю, он менее смертелен, чем дельта, но угроза все еще серьезная», — отметил врач.

Джа добавил, что самым надежным и безопасным способом защититься от тяжелого течения COVID-19 по-прежнему остается вакцинация и ревакцинация.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов объяснил причину быстрого распространения омикрон-штамма. По его словам, это происходит из-за ускоренного размножения нового варианта и его способности пробивать вакцинную защиту.

