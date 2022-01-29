Тело утонувшей в крещенской проруби россиянки опознали

Тело женщины, утонувшей в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области, опознали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления СК.

Отмечаются, что женщину опознал супруг. По словам собеседника агентства, спасатели нашли тело примерно в 150 метрах от Рождественского моста.

Сам инцидент произошел 19 января. На глазах у своих детей женщина прыгнула в необорудованную прорубь на реке Оредеж. Из-за сильного течения ее унесло. Кроме того, купель была несанкционированной, так что ее не проверяли спасатели и сотрудники Роспотребнадзора. По этой же причине на месте не дежурили сотрудники МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).