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Тело утонувшей в крещенской проруби россиянки опознали

СК: тело утонувшей 19 января в крещенской купели женщины опознал супруг

Кадр: Telegram-канал «112»

Тело женщины, утонувшей в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области, опознали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления СК.

Отмечаются, что женщину опознал супруг. По словам собеседника агентства, спасатели нашли тело примерно в 150 метрах от Рождественского моста.

Сам инцидент произошел 19 января. На глазах у своих детей женщина прыгнула в необорудованную прорубь на реке Оредеж. Из-за сильного течения ее унесло. Кроме того, купель была несанкционированной, так что ее не проверяли спасатели и сотрудники Роспотребнадзора. По этой же причине на месте не дежурили сотрудники МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Марина Совина
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