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Медведчук обвинил Зеленского в создании паники на Украине

Медведчук: власти Украины довели страну до формата колонии третьего мира
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук . Фото: РИА Новости

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в создании паники и попытке тянуть время. Об этом сообщают «Известия».

Политик считает, что власти довели страну до формата колонии третьего мира. По его словам, Зеленский и его окружение пытаются отвлечь граждан от проблем, которые массово уничтожают украинцев.

«Война, боевые действия — все это отвлекает, потому что это повестка, умышленно и искусственно навязанная гражданам Украины и Украине в целом, — она сегодня выбила все актуальные вопросы, требующие разрешения со стороны власти. И которые власть обязана реализовать в интересах граждан Украины — на первое место»

Медведчук также добавил, что Украину не примут в НАТО. По его словам, и США, и их партнеры по Североатлантическому альянсу это понимают. «Но признать это и тем самым нарушить, как они утверждают, принцип открытых дверей НАТО они не хотят», — отметил он.

Ранее Медведчук призвал преодолеть кризис в отношениях России и Украины, а также перестать стремиться в НАТО и строить в стране «анти-Россию». Политик подчеркнул, что разрешение конфликта находится в первую очередь в интересах Киева и украинских граждан, а потом уже — Москвы с ее более сильной экономикой.

Марина Совина
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