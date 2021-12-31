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Медведчук призвал перестать строить «анти-Россию» на Украине

Лидер ОПЗЖ Медведчук: Украина должна преодолеть кризис в отношениях с Россией
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «Перший Незалежний» призвал преодолеть кризис в отношениях России и Украины, а также перестать стремиться в НАТО и строить в стране «анти-Россию». Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что разрешение конфликта находится в первую очередь в интересах Киева и украинских граждан, а потом уже — Москвы с ее более сильной экономикой. Лидер партии также подчеркнул, что страна должна прекратить насаждение межнациональной розни среди своего народа. Он напомнил, что 40 процентов населения очень хорошо относится к России.

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«Мы не должны, нам не надо НАТО, нам не надо освоение территорий и нам не надо строить "анти-Россию". Потому что при таком количестве русскоязычного населения <...> строить "анти-Россию" — это значит насаждать вот эту межнациональную, межчеловечную рознь в украинском народе», — добавил Медведчук.

Политик подчеркнул, что к звеньям той же цепи относится и утверждение общенациональной идентичности, и оно также работает против интересов украинцев.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик предупредил о том, что происходящие на Украине изменения представляют угрозу безопасности России. Он добавил, что западные страны используют страну «как свой плацдарм для геополитического и военного давления на Россию».

Марина Совина
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