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В Госдуме предупредили об угрожающих безопасности России изменениях на Украине

Член комитета Госдумы Дмитрий Белик: Украину превращают в квазичлена НАТО
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик предупредил о том, что происходящие на Украине изменения представляют угрозу безопасности России. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Белик прокомментировал телефонный разговор президентов России и США, отметив, что страны НАТО, несмотря на их заверения о важности стратегической стабильности, превращают Украину в квазичлена Североатлантического альянса.

Политик добавил, что западные страны используют Украину «как свой плацдарм для геополитического и военного давления на Россию».

«Поэтому любые формы диалога, в первую очередь с человеком, который на Западе играет важнейшую роль, [президентом США] Джозефом Байденом, очень важны сегодня для того чтобы, прежде всего, была гарантировано обеспечена безопасность России», — подчеркнул Белик.

Ранее в декабре бывший народный депутат Украины Надежда Савченко предостерегла страну от вступления в альянс и предрекла, что если это когда-либо произойдет, то с украинскими военными все равно никто не станет считаться. Она добавила, что если начнется война альянса с Россией, то она сможет дойти до границы Германии или Франции прежде чем ее остановят.

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Дарья Рыбак
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