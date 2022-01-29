Раскрыты детали разговора Макрона и Зеленского

Раскрыты детали телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон подтвердил солидарность Франции с Украиной, а также заявил о приверженности защищать ее территориальную целостность.

«Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны (Украины)», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и обсудил «нормандский формат». «Беседа с другом и надежным партнером Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" — это один из шагов ради мира», — написал украинский лидер.

