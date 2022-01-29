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Раскрыты детали разговора Макрона и Зеленского

Президент Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил солидарность с Украиной
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Раскрыты детали телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон подтвердил солидарность Франции с Украиной, а также заявил о приверженности защищать ее территориальную целостность.

«Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны (Украины)», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и обсудил «нормандский формат». «Беседа с другом и надежным партнером Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" — это один из шагов ради мира», — написал украинский лидер.

Марина Совина
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