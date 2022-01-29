Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и обсудил «нормандский формат». Он написал об этом в Instagram.

Он опубликовал свое фото с телефонной трубкой в руке, сопроводив его подписью.

«Беседа с другом и надежным партнером Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" — это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается», — написал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что власти Украины ожидают от переговоров с Россией конкретных шагов по деэскалации обстановки на границе и достижению мира в Донбассе. По словам украинского лидера, деэскалация в регионе может быть достигнута только общими усилиями двух стран, как и достижение в нем устойчивого мира. «Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — рассказал Зеленский.