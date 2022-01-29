Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Изучена атмосфера экстремальной планеты WASP-189b

Астрономы провели наблюдения атмосферы планеты WASP-189b класса «горячий Юпитер»

Изображение: ESA

Международная команда астрономов изучила атмосферу одной из самых экстремальных планет класса «горячий Юпитер» WASP-189b. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

WASP-189b расположена в 322 световых годах от Земли и находится в 20 раз ближе к своей родительской звезде, чем Земля к Солнцу. Дневная температура ее атмосферы достигает 3200 градусов Цельсия. Наблюдения с помощью спектрографа HARPS в обсерватории Ла Силья в Чили позволили подробнее охарактеризовать газовую оболочку экзопланеты, которая содержит железо, хром, ванадий, магний, марганец, а также оксид титана.

Оксид титана поглощает коротковолновое излучение, такое как ультрафиолет. Следовательно, его обнаружение может указывать на слой в атмосфере WASP-189b, который взаимодействует со звездным излучением аналогично озоновому слою на Земле. Ученые полагают, что газы находятся в разных слоях атмосферы, а не образуют однородный слой, что ранее считалось характерным для сверхгорячих газовых гигантов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Россиянам спрогнозировали срок достижения пика пятой волны COVID-19
Стала известна победительница Australian Open
Мишустин дал поручения по развитию 6G
В США назвали самый боеспособный российский истребитель
В Австралии потратят миллионы долларов на защиту коал
Путин рекомендовал рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки
Минюст проанализирует закон об иноагентах и их исключение из реестра
Неопознанный военный самолет совершил «опасный маневр» рядом с Севастополем
В Британии предрекли ошибку Путина «катастрофического масштаба»
В похищении и убийстве женщины-бухгалтера из Подмосковья заподозрили ее мужа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter