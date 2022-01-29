Изучена атмосфера экстремальной планеты WASP-189b

Международная команда астрономов изучила атмосферу одной из самых экстремальных планет класса «горячий Юпитер» WASP-189b. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

WASP-189b расположена в 322 световых годах от Земли и находится в 20 раз ближе к своей родительской звезде, чем Земля к Солнцу. Дневная температура ее атмосферы достигает 3200 градусов Цельсия. Наблюдения с помощью спектрографа HARPS в обсерватории Ла Силья в Чили позволили подробнее охарактеризовать газовую оболочку экзопланеты, которая содержит железо, хром, ванадий, магний, марганец, а также оксид титана.

Оксид титана поглощает коротковолновое излучение, такое как ультрафиолет. Следовательно, его обнаружение может указывать на слой в атмосфере WASP-189b, который взаимодействует со звездным излучением аналогично озоновому слою на Земле. Ученые полагают, что газы находятся в разных слоях атмосферы, а не образуют однородный слой, что ранее считалось характерным для сверхгорячих газовых гигантов.