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Названа вероятная причина гибели четырех российских детей при пожаре

При пожаре в Архангельской области из-за неисправности плиты погибли пять человек

Фото: Shutterstock

Вероятной причиной возникновения пожара в квартире дома в Плесецке Архангельской области является неисправность электроплиты. Такую версию называет региональное управление Следственного комитета России (СКР) на своем сайте.

Отмечается, что предварительная причина гибели при пожаре 37-летней женщины и четверых ее детей в возрасте от 3 до 12 лет — отравление продуктами горения. Следователями возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

Другие жильцы дома не пострадали. СК добавляет, что семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении, поэтому следователи дадут оценку «действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики».

Пожар в деревянном доме в Плесецке, из-за которого погибли женщина и четверо детей, произошел ночью 29 января.

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Антон Похиляк
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