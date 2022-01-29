Названа вероятная причина гибели четырех российских детей при пожаре

Вероятной причиной возникновения пожара в квартире дома в Плесецке Архангельской области является неисправность электроплиты. Такую версию называет региональное управление Следственного комитета России (СКР) на своем сайте.

Отмечается, что предварительная причина гибели при пожаре 37-летней женщины и четверых ее детей в возрасте от 3 до 12 лет — отравление продуктами горения. Следователями возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

Другие жильцы дома не пострадали. СК добавляет, что семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении, поэтому следователи дадут оценку «действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики».

Пожар в деревянном доме в Плесецке, из-за которого погибли женщина и четверо детей, произошел ночью 29 января.

