В Германии назвали неразумной остановку «Северного потока-2»

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц назвал неразумной с экономической точки зрения остановку трубопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью газете Die Welt, передает ТАСС.

«При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономический точки зрения нелепо останавливать "Северный поток-2" — после этих огромных инвестиций [в проект]», — сказал политик, отметив, что при «российском вторжении» на Украину будет полностью исключено, что трубопровод заработает.

Ранее Мерц назвал две ошибки Европы в отношениях с Россией. Он заявил, что отключение России от SWIFT повлечет крушение всей системы и переход на китайский аналог платежной системы. Также, по мнению политика, Европе не следовало пытаться подписать соглашение об ассоциации с Украиной, которое нарушает российско-украинские договоренности.

10 сентября 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства «Северного потока-2». К середине октября проект был готов к запуску, но срок начала его эксплуатации определит «независимый регулятор» — Федеральное сетевое агентство. Процедура сертификации «Северного потока-2» потребует нескольких месяцев.