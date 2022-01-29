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Названа сумма прибыли российского бюджета от майнинга биткоинов

Специалист EMCD Джерлис: майнинг биткоинов в России может приносить бюджету $200 млн в год

Фото: Pixabay

Налоговые поступления от майнинга биткоинов могут составить 100-200 миллионов долларов ежегодно. Об этом сообщает специалист компании EMCD Михаэль Джерлис, передает РИА Новости.

«Каждый день в мире добывается примерно 900 биткоинов. Доля России в добыче — около 11 процентов. Таким образом, при текущем курсе (36,5 тысячи долларов) ежегодный объем российской добычи можно оценить как 1,3 миллиарда долларов. Я думаю, Минфин сможет получать 100-200 миллионов долларов налогов ежегодно - и это только от добычи в условиях текущей коррекции цен», — уверяет эксперт.

По словам Джерлиса, при прозрачном и комфортном регулировании можно рассчитывать на приток инвестиций в эту сферу и рост налоговых поступлений.

Ранее российский Центробанк подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами. Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка. ЦБ утверждает, что граждане могут потерять вложения, сама криптовалюта похожа на пирамиды, поскольку зависит от информационного фона, а биржи «нередко становятся объектами хакерских атак». Регулятор также считает, что криптовалюты опасны для рубля.

Марина Совина
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