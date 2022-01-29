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Эндокринолог назвала способствующие снижению давления продукты

Эндокринолог Михалева: гранатовый сок, шоколад и какао способствуют снижению давления

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Известиями» назвала способствующие снижению давления продукты.

По ее словам, их можно разделить на несколько групп по механизму действия. Во-первых, это могут быть продукты, которые содержат большое количество биофлавоноидов. Врач пояснила, что они обладают мощным сосудорасширяющим действием. К этой группе продуктов относятся гранатовый и апельсиновый соки, а также шоколад и какао.

Во-вторых, это продукты, в которых содержится большое количество азота. Лидером среди них являются обыкновенная свекла и сок из нее.

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Эндокринолог также назвала рыбий жир, содержащийся в большом количестве в рыбе жирных сортов. По ее словам, лидерами по снижению давления являются селедка и скумбрия. При этом Михалева предупредила, что большое содержание соли в рыбе может привести к повышению артериального давления. В связи с этим она посоветовала гипертоникам употреблять только малосоленую рыбу.

Кроме того, важны продукты с высоким содержанием кальция — молочные и кисломолочные, а также зелень и орехи. Также снизить давление могут ферментированные продукты, богатые пробиотиками. К ним относятся квашеная капуста, кимчи, йогурт, кефир, сыр, мисо и чайный гриб.

Также врач напомнила о пользе магния. По ее словам, в группу продуктов, богатые магнием, входят цельнозерновые, зеленые листовые овощи, орехи и бобовые. Также Михалева отметила пользу фруктов и сухофруктов, молока и картофеля.

Ранее диетолог-нутрициолог Лера Лавски заявила, что регулярное употребление шпината благотворно влияет на организм человека. Специалист назвала шпинат кладезем полезных веществ, а также идеальным продуктом для нормализации кровяного давления.

Марина Совина
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