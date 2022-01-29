В России спрогнозировали возможное снижение цен на продукты

Директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов спрогнозировал возможное снижение цен на некоторые продукты в России. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, можно рассчитывать, что упадут цены на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свеклой ввиду ожиданий хороших урожаев. «В начале года в России немного дешевели яйца и мясо курицы», — добавил он.

Эксперт не исключил, что действия Банка России по укреплению рубля помогут снизить издержки импортеров. Однако это не означает гарантированного снижения цен на импортируемые товары.

Ранее экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод спрогнозировал изменение цен на продукты в 2022 году. Главной предпосылкой к этому он назвал гиперинфляцию, которая не может продолжаться вечно.

