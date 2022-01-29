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Поставки газа в Европу стали рекордными

GIE: потоки газа с СПГ-терминалов Европы в январе 2022 года стали рекордными

Фото: Pixabay

Потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе 2022 года стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года. Об этом говорится в данных Gas Infrastructure Europe (GIE), передает ТАСС.

Так, поступления сжиженного газа с терминалов 28 января были равны 405 миллионам кубометров, что является рекордным показателем для этой даты и в 2,2 раза больше среднего показателя за последние пять лет.

В общей сложности, по данным на 28 января, с начала месяца поток регазифицированного СПГ в европейскую ГТС составил уже 10,44 миллиарда кубометров. Таким образом, досрочно за три дня до конца января поставки СПГ в Европу обновили рекорд января 2019 года.

Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз начал поиск новых поставщиков газа взамен России на случай введения Москвой контрсанкций. Брюссель опасается, что Москва, которая поставляет 40 процентов топлива в Европу, может сократить прокачку газа в Европу в ответ на санкции, которыми западные страны грозят в случае вторжения России на Украину.

Марина Совина
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