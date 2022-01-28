ЕС начал поиск новых поставщиков газа взамен России

Евросоюз начал поиск новых поставщиков газа взамен России на случай введения Москвой контрсанкций. Об этом пишет газета Financial Times.

По информации издания, Брюссель опасается, что Москва, которая поставляет 40 процентов топлива в Европу, может сократить прокачку газа в Европу в ответ на санкции, которыми западные страны грозят в случае вторжения России на Украину.

Отмечается, что США и Евросоюз ведут переговоры с поставщиками в Азии и на Ближнем Востоке. В частности, представители США уже переговорили с Катаром и другими крупными экспортерами газа о дополнительных поставках сжиженного природного газ (СПГ). В свою очередь, Брюссель обсуждает возможность своп-сделок по СПГ с некоторыми азиатскими странами. В частности, как сообщает FT, в начале февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отправится в Азербайджан для переговоров о дополнительных газовых поставках в ЕС.

Как сообщает Bloomberg, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов ранее подтвердил готовность Баку качать Европе газ дополнительно в экстренном случае, если напряженность в отношениях России с Украиной нарушит поставки.

Также в качестве потенциальной замены России на газовом рынке Европы эксперты называют Израиль. По данным The Economist, планируется также постройка трубопровода из Израиля длиной почти 2000 километров, что может обеспечить еще около 20 миллиардов кубометров в год.

