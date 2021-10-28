Европе предложили замену российскому газу

Полный отказ от российского газа — слишком амбициозная цель для Европы даже в долгосрочной перспективе, пишет The Economist. Однако возможность заменить часть поставок и устранить монополию России в некоторых странах есть.

Так, 33 процента спроса в Болгарии в перспективе можно будет удовлетворить с поставками газа из Азербайджана. Речь идет о Южном газовом коридоре — сейчас предлагаемые мощности позволяют транспортировать около 10 миллиардов кубометров газа в год. Планируется также постройка трубопровода из Израиля длиной почти 2000 километров, что может обеспечить еще около 20 миллиардов кубометров в год. В последние годы Европа наращивала импорт американского сжиженного природного газа (СПГ), однако он не может служить заменой российскому с точки зрения стоимости.

Если добавить к указанным источникам альтернативную энергетику, к примеру атомную, то у Европы появится возможность более серьезно изменить структуру поставок. Впрочем, как заключает The Economist, учитывая приближение зимы, прямо сейчас Европа вряд ли может позволить себе отвернуться от России.

Осенью цены на газ в регионе серьезно выросли, в начале октября стоимость доходила до 2000 долларов за тысячу кубометров. Затем они постепенно начали снижаться, и 28 октября опустились ниже отметки в 1000 долларов. Рост цен отчасти обусловлен снижением запасов в хранилищах, однако 27 октября президент России Владимир Путин попросил «Газпром» увеличить их объемы. Мера должна стабилизировать цены на европейском энергорынке, считает глава государства.