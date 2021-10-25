США посоветовали России поставлять газ через Украину

Cтарший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин посоветовал России поставлять газ в Европу по уже существующим маршрутам, а не ждать ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Об этом он заявил во время онлайн-брифинга для иностранных журналистов, сообщает ТАСС.

Сейчас Россия экспортирует газ в Европу, в частности через территории Украины и Белоруссии, а также по газопроводам «Северный поток» и «Турецкий поток». «Россия может увеличить объемы поставок. Следует это сделать. Следует сделать это быстро», — сказал Хокстин. Он отметил, что Россия является единственным поставщиком, который способен существенно помочь Европе в борьбе с энергетическим кризисом. По словам Хокстина, с этим мнением согласно и Международное энергетическое агентство.

Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому «Газпрому» скидку в 50 процентов на транзитные поставки газа в Европу. Глава государства подчеркнул, что такая возможность доступна для всех стран, которые потенциально могут прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему.

Президент России Владимир Путин до этого заявлял, что транзит газа через Украину невыгоден для «Газпрома». Кроме того, глава государства отметил, что газотранспортная система Украины не ремонтировалась десятилетиями и может лопнуть при увеличении давления. По словам Путина, из-за этого «Газпрому» прокачивать газ через новые трубопроводы безопаснее и дешевле.