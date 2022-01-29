Росстат раскрыл данные о численности населения России по итогам 2021 года — на 1 января 2022 года число жителей страны составило 145 478 097 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные службы.

По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения снизилась с 146,2 миллиона человек. При этом уточняется, что данные показатели не учитывают сведения, собранные во время последней переписи населения.

Естественная убыль в 2021 году в России составила 1,04 миллиона человек. При этом родились в стране 1,4 миллиона младенцев, а умерли 2,44 миллиона россиян.

Ранее в январе Росстат раскрыл данные о смертности в России в 2021 году. Так, стало известно, что смертность в 2021 году увеличилась на 15,1 процента из-за COVID-19, при этом рождаемость снизилась на 2,3 процента.