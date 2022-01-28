Росстат раскрыл данные о смертности в 2021 году

Росстат раскрыл данные о смертности в России в 2021 году. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает РБК со ссылкой на данные службы.

По данным Росстата, смертность в 2021 году увеличилась на 15,1 процента из-за COVID-19, при этом рождаемость снизилась на 2,3 процента.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилась на 11,4 процента.

28 января сообщалось, что в России за прошедшие сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом. Днем ранее, 27 января, суточный показатель по госпитализациям составил 12 807. За прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 98 040 россиян. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 502 657.