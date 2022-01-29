Польский премьер заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о возникших разногласиях среди государств — членов Евросоюза по поводу проекта санкций против России в случае гипотетической атаки против Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Все государства — члены ЕС согласны с тем, что Украина должна сохранять свой суверенитет», — сказал он. При этом политик отметил, что основные разногласия вызывает вопрос о масштабах возможных санкций или оказания военной поддержки Украине. «Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов», — заявил польский премьер.

Моравецкий подчеркнул, что не ждет, что Германия «втянется в этот конфликт», однако если они откажутся помогать Украине, политик попросит правительство страны сказать об этом во всеуслышание.

В декабре глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. Отмечается, что пакет мер будет иметь «разрушительные последствия» для российского народа. Парламентарий на слушаниях на тему политики в отношении России отметил, что в случае эскалации на Украине будут приведены в действие санкции, подобных которым никогда не видели прежде.