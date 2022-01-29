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В США российский Су-57 сочли наиболее отстающим стелс-истребителем в мире

19FortyFive: российский Су-57 с натяжкой можно назвать истребителем пятого поколения

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский Су-57 с натяжкой можно назвать истребителем пятого поколения, поскольку он отстает от боевых стелс-самолетов F-22 Raptor, F-35 Lightning II и J-20, считает 19FortyFive.

«Поскольку все три страны мира пытаются монополизировать экспортный рынок, F-35 и J-20 оставляют Су-57 далеко позади с точки зрения того, что потребители ищут в качестве следующего великого истребителя. На самом деле, это может быть наиболее заметный [для радаров] истребитель из всех», — утверждает американское издание.

В публикации говорится, что Су-57 пока не получил гиперзвуковых ракет, а лишь проходит испытания с их «функциональными полноразмерными макетами». Другой проблемой российского истребителя называется отсутствие двигателя второго этапа («изделие 30»), что «не только ограничивает летно-технические характеристики Су-57, но и отрицательно сказывается на малозаметности», а также то, что по авианике Су-57 уступает F-35 Lightning II.

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«Хотя F-22 и F-35 все еще опережают Су-57 по малозаметности и авионике, это по-прежнему грозный самолет, который с натяжкой можно назвать истребителем пятого поколения», — заключает 19FortyFive.

В декабре 2021 года командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Чайко в ходе итоговой коллегии Министерства обороны России заявил, что войска ВВО получат первые истребители пятого поколения Су-57 в 2022 году.

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Иван Потапов
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