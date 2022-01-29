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Врач рассказал о «чугунной голове» при заражении омикроном

Профилактолог Токарев назвал «чугунную голову», или головную боль симптомом омикрон-штамма

фото: Pixabay

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что при омикрон-штамме коронавируса у пациентов нередко наблюдается насморк, слабость, боли в горле и «чугунная голова», сообщает URA.RU.

Токарев подчеркнул, что симптомы омикрон-штамма отличаются от признаков дельты. В частности, при заражении у людей проявляются царапание в носоглотке, чувство озноба, общая слабость и головокружение. Кроме того, врач назвал симптомом омикрон-штамма «чугунную голову» или головную боль.

По словам медика, при заражении омикроном режем наблюдаются такие характеристики COVID-19, как нарушения обоняния, одышка, боли в грудной клетке и желудочно-кишечные расстройства.

«То есть в основном вся симптоматика сводится к катаральным и неврологическим явлениям. Напротив, у маленьких детей на фоне поражения бронхиального дерева появляется более выраженная интоксикация, кашель и отдышка», — подчеркнул Токарев.

В свою очередь врач-невролог Павел Хорошев добавил, что синдром «чугунной головы» при коронавирусе может свидетельствовать об интоксикации организма, а также нарастании ишемии. Такой тип инфекций легко проникает в нейроны, перемещается там и увеличивается, что поражает головной мозг..

«Я бы предложил для лечения головной боли, снижения температуры и предотвращения тромбообразования вместо парацетамола, использовать аспирин в различных видах. Но с осторожностью, так как препарат показан не всем и противопоказан детям до 12 лет нельзя», — заключил он.

Марина Совина
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