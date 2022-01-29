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Врач рассказал «важные для каждого» сведения об омикрон-штамме

Вирусолог Аграновский: у пациентов с омикрон-штаммом могут иметься депрессия и слабость

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что у пациентов с омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, а также с другими ее разновидностями могут иметься депрессия и слабость, а также наблюдаться снижение когнитивных функций. Также, по его словам, необходимо знать определенные сведения о COVID-19, которые будут важны для каждого.

«Слабость, депрессия — очень много симптомов вызывает любой вирус SARS-CoV-2, любой штамм. У разных людей может по-разному проявляться. И этот штамм не исключение. Снижение когнитивных способностей. Каждый должен знать, что если это у кого-то было или есть, необязательно будет у него тоже при заражении “омикроном”, потому что от случая к случаю это варьируется очень сильно», — заявил врач.

Ранее вирусолог, глава Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков объяснил пользу вакцин на основе старых вариантов новой коронавирусной инфекции в борьбе против омикрон-штамма. По словам Чумакова, хотя существующие вакцины от COVID-19 неспособны предотвратить заражение омикрон-штаммом, прививки по-прежнему необходимы, поскольку уменьшают вероятность тяжелого течения болезни и смерти.

Марина Совина
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