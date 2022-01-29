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Вирусолог объяснил пользу старых вакцин в борьбе против омикрона

Вирусолог Чумаков: вакцины защищают от смерти, но не предотвращают заражение омикроном

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вирусолог, глава Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков объяснил пользу вакцин на основе старых вариантов новой коронавирусной инфекции в борьбе против омикрон-штамма. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам Чумакова, хотя существующие вакцины от COVID-19 неспособны предотвратить заражение омикрон-штаммом, прививки по-прежнему необходимы, поскольку уменьшают вероятность тяжелого течения болезни и смерти. «Они плохо работают и не защищают от заражения и легкого течения болезни, но они защищают от самого главного», — пояснил он.

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Специалист объясняет повышенную заразность омикрона тем, что этому штамму не страшны антитела, выработанные после вакцинации или заражения другими штаммами. «Но поскольку антитела — это не единственный механизм защиты, существует еще клеточный иммунитет и другие механизмы, то вот эти вот следующие эшелоны защиты мешают вирусу прорваться в легкие, вызвать тромбозы и прочие неприятные вещи», — говорит он.

Повторюсь, что ревакцинация, вот эта бустерная доза, является ключом к вашей защите, поэтому не пренебрегайте этим, если вы привились два раза, пойдите, сделайте еще один укол

Константин Чумаковглава Центра глобальной вирусологической сети

Ранее специалисты Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭМ) имени Г. Н. Габричевского рассказали, что у многих пациентов, зараженных омикрон-штаммом, наблюдается необычный симптом — высыпания на коже.

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Олег Парамонов
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