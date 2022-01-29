Назван необычный симптом омикрона
Специалисты Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭМ) имени Г. Н. Габричевского назвали необычный симптом омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам заместителя директора по клинической работе МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, после заражения у многих пациентов появляется сыпь. Это, по ее мнению, свидетельствует о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов.
Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда — в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу. У одних больных отмечается зуд, у других — отечность, у третьих нет никаких ощущений. Как правило, сыпь проходит при применении основной терапии против коронавирусной инфекции
Специалисты полагают, что кожные высыпания указывают на необходимость более активного применения противовирусных, антитромботических, противовоспалительных и дезинтоксикационных средств, которые назначает врач.
Ранее главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова заявила, что омикрон максимально приближен по своим клиническим проявлениям к ОРВИ, поэтому их симптомы практически идентичны. Это першение в горле, заложенность носа, подъем температуры, слабость и ломота в конечностях.