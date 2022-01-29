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Назван необычный симптом омикрона

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова: у многих пациентов с омикроном появляется сыпь

Фото: Depositphotos.com

Специалисты Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭМ) имени Г. Н. Габричевского назвали необычный симптом омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам заместителя директора по клинической работе МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, после заражения у многих пациентов появляется сыпь. Это, по ее мнению, свидетельствует о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов.

Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда — в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу. У одних больных отмечается зуд, у других — отечность, у третьих нет никаких ощущений. Как правило, сыпь проходит при применении основной терапии против коронавирусной инфекции

Дарья Хавкинамладший научный сотрудник клинического отдела МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского

Специалисты полагают, что кожные высыпания указывают на необходимость более активного применения противовирусных, антитромботических, противовоспалительных и дезинтоксикационных средств, которые назначает врач.

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Ранее главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова заявила, что омикрон максимально приближен по своим клиническим проявлениям к ОРВИ, поэтому их симптомы практически идентичны. Это першение в горле, заложенность носа, подъем температуры, слабость и ломота в конечностях.

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Олег Парамонов
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