Российский врач перечислил первые действия при симптомах омикрона

Главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова рассказала «Ленте.ру», что делать, если у человека симптомы ОРВИ и он хочет обратиться за медицинской помощью. Сделать это можно тремя способами.

По словам врача, омикрон максимально приближен по своим клиническим проявлениям к ОРВИ, поэтому их симптомы практически идентичны. Это першение в горле, заложенность носа, подъем температуры, слабость и ломота в конечностях.

Если вы почувствовали какие-то из этих признаков, то первый вариант — обратиться к дежурному врачу в ближайшую поликлинику по месту жительства, отметила Кузенкова. «Во всех поликлиниках Москвы принимают дежурные врачи. Они работают с 08:00 до 20:00 без выходных, без записи, хотя там есть и кабинеты, которые принимают по онлайн-записи. Вы приходите к дежурным врачам поликлиники, они берут все необходимые тесты, выдают лекарства, открывают листки временной нетрудоспособности, осматривают, при необходимости берут кровь или делают ЭКГ», — объяснила она.

Второй вариант — оставить заявку на сайте мэра Москвы, чтобы получить первичную медицинскую аудиоконсультацию врача. По словам Кузенковой, при необходимости доктор дистанционно открывает листок временной нетрудоспособности на семь дней, а также оформляет электронный рецепт на лекарство, который оказывается в вашей электронной медицинской карте. Закроют больничный тоже дистанционно, ходить в поликлинику не надо.

Третий вариант подходит в случаях, если пациент маломобилен или его состояние физически не позволяет обратиться в поликлинику. Это вызов врача на дом по номеру 122.

Ранее перечислил меры, которые следует предпринять в случае обнаружения первых симптомов омикрона, врач и телеведущий Александр Мясников, а заслуженный врач Оксана Драпкина описала боль в горле, требующую вызова врача.

