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Российский врач описала требующую вызова врача боль в горле

Врач Драпкина: если при боли в горле затруднено дыхание или глотание, нужно вызывать врача

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Боль в горле может быть опасной и требовать немедленного обращения к врачам. Симптомы, при которых это необходимо, описала член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Оксана Драпкина, сообщает «Доктор Питер».

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По словам российского врача, к медикам необходимо обратиться, если боль в горле сопровождается затруднением дыхания или глотания, а также болью в суставах, ушах или температурой выше 38,3 градуса.

Поводом для обращения к врачам также является боль в горле больше недели и увеличение шейных лимфоузлов. Помимо этого, о возможных проблемах со здоровьем говорят отеки на шее или лице и наличие крови в слюне и мокроте.

Для успокоения боли в горле врач посоветовала полоскать горло теплой соленой водой, есть мягкую пищу, чтобы не раздражать воспаленную слизистую, и использовать спрей для горла с анестетиком.

Ранее боль в горле врач Андрей Поздняков назвал первым признаком инфицирования омикрон-штаммом. Также на возможную болезнь указывают заложенность носа и обильный насморк, подчеркнул он.

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Анастасия Шейкина
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