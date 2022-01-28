Доктор Мясников раскрыл порядок действий при первых симптомах омикрон-штамма

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил меры, которые следует принять в случае обнаружения первых симптомов омикрон-штамма коронавируса. Порядок действий специалист раскрыл в разговоре с газетой «Аргументы и Факты».

Доктор отметил, что новый штамм COVID-19 чрезвычайно заразен. По его словам, мутация вызывает клинические проявления острого респираторного заболевания. При этом, как уточнил Мясников, при омикроне осложнения встречаются значительно реже, чем при других штаммах коронавируса. «Мы все так или иначе переболеем омикроном — кто-то бессимптомно, кто-то почихает и покашляет», — заявил он.

Специалист посоветовал сильно не беспокоиться из-за высокой температуры. «Вирус перестает размножаться при температуре 38 градусов и выше», — рассказал он. Всем, кто плохо переносит такую температуру, Мясников порекомендовал принимать парацетамол. Он напомнил, что суточная доза этого препарата не должна превышать трех граммов. Если же при использовании этого жаропонижающего температура остается прежней, то это повод для срочного обращения к врачу, подчеркнул медик.

Также телеведущий предостерег от использования аспирина, вольтарена, ибу­профена, нурофена и других нестероидных противовоспалительных средств. По его словам, эти лекарства вызывают массу побочных эффектов и особенно опасны для детей, беременных и пожилых. Однако если употребления этих препаратов не избежать, то одновременно с ними следует начать принимать лекарства, которые защищают слизистую желудка, отметил врач.

При насморке Мясников порекомендовал промывать нос соляными растворами. Как уточнил доктор, их можно либо приобрести в аптеке, либо приготовить самому дома — в стакан кипяченой воды добавить половину чайной ложки соли. «Если же вы решили прибегнуть к сосудо­суживающим каплям, имейте в виду, что они быстро вызывают привыкание и ими нельзя пользоваться более трех-пяти дней», — предупредил специалист.

Снять боль и першение в горле помогут леденцы, пастилки, а также средства для полосканий, например, хлоргексидин и мирамистин, добавил врач. При этом Мясников призвал не принимать антибиотики без назначения врача. Он объяснил, что эти препараты эффективны только при бактериальных заболеваниях и бесполезны при вирусных инфекциях. Более того, из-за неправильного приема этих препаратов у пациента может развиться устойчивость к ним, заявил он.

Ранее Мясников раскрыл неочевидный признак, который может указывать на онкологическое заболевание. Доктор рассказал, что нарушение двигательной функции руки, вызванное болью или отеком, может свидетельствовать о развитии рака.