Россиянам назвали характерные для омикрона симптомы

У заболевшего омикрон-штаммом COVID-19 может наблюдаться астения и головные боли. Такие характерные для данного штамма симптомы в беседе с телеканалом «Звезда» назвала терапевт Марина Астафьева.

При этом медик отметила, что такие симптомы периодически проявляются и при остальных инфекционных заболеваниях. Если рассматривать вирусную инфекцию, пояснила она, то чаще всего любые ее проявления сказываются на человеке в виде астении и головной боли.

Астафьева также заявила, что вирусу «в процессе жизнедеятельности в клетке» свойственно выделять токсины, то есть яды, в достаточно большом количестве. По ее мнению, именно этих ядов заболевший человек и боится, так как идет повсеместное отравление организма. В числе первых симптомов, когда организм борется с инфекцией, появляются слабость, астения, ломка в костях и головные боли. После этого бывает так, что начинают обостряться хронические заболевания, и они, в свою очередь, иногда приводят к летальному исходу.

«Есть такие заболевания, которые сами по себе нашу иммунную систему подрывают. Например, онкозаболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, связанные с щитовидной железой или остальными органами. Таким людям вообще очень плохо», — рассказала Астафьева.

В заключение терапевт заявила, что недомогания человек скорее всего продолжит испытывать и после перенесенного омикрон-штамма COVID-19. В связи с этим она рекомендовала не пытаться после выздоровления быстро возвратиться к привычному образу жизни. Необходимо время на восстановление организма, надо быть внимательным к здоровью и не рисковать лишний раз, пояснила врач.

Ранее в субботу, 29 января, стало известно, что в России за минувшие сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19. 113 122 россиянина были заражены. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 615 779.